Бензол является прекрасным растворителем органических веществ и входит в состав многих бытовых препаратов-растворителей, например "Сольвента", где его содержание составляет 25%. Рассчитайте массу бензола, которая необходима для...

Химия

Бензол является прекрасным растворителем органических веществ и входит в состав многих бытовых препаратов-растворителей, например "Сольвента", где его содержание составляет 25%. Рассчитайте массу бензола, которая необходима для изготовления 300 г. "Сольвента"

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