Бензол является прекрасным растворителем органических веществ и входит в состав многих бытовых препаратов-растворителей, например "Сольвента", где его содержание составляет 25%. Рассчитайте массу бензола, которая необходима для...
Химия
Бензол является прекрасным растворителем органических веществ и входит в состав многих бытовых препаратов-растворителей, например "Сольвента", где его содержание составляет 25%. Рассчитайте массу бензола, которая необходима для изготовления 300 г. "Сольвента"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300/0.25=75г вроде так...
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