ctgx=-4-3tgx
Алгебра
ctgx=-4-3tgx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сtgx+3tgx+4=0 1/tgx+3tgx+4=0 3tg²+4tgx+1=0,tgx≠0 tgx=a 3a²+4a+1=0 D=16-12=4 a1=(-4-2)/6=-1⇒tgx=-1⇒x=-π/4+πn,n∈Z a2=(-4+2)/6=-1/3⇒tgx=-1/3⇒x=-arctg1/3+πn,n∈Z
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