Разность оснований трапеции равна 6 см, а высота трапеции равна 8 см. Найти основание трапеции если её площадь равна 56 квадратных сантимеров

Гость: Гость:

обозначим меншее основание буквой b, а большое буквой а. Тогда а-b=6 (1) и (a+b)/2*8=56 (2) Из выражения (2) получается a+b=14 (3) Сложив выражения (1) и (3) получаем 2а=20, отсюда а=10 Если а=10 то сопоставив значение а в (1) или (3) выражениях получим b=4