На плоскости даны вершины треугольник А(0;-4) ; В (-2;1); С (4;0). а) Составить уравнения сторон треугольника б) Уравнение медианы, проведенной из вершины С в) Найти точку пересечения медиан г) Составить уравнение высоты, прове...

Геометрия
На плоскости даны вершины треугольник А(0;-4) ; В (-2;1); С (4;0). а) Составить уравнения сторон треугольника б) Уравнение медианы, проведенной из вершины С в) Найти точку пересечения медиан г) Составить уравнение высоты, проведенной из вершины С д) Составить уравнение прямой, проходящей через точку А и параллельно стороне ВС е) Угол при вершине А д) Чертеж.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение AB : y=-2,5x-4                  BC : y=-1/6x+2/3                  AC : y=x-4  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ctgx=-4-3tgx
Ответить
Геометрия
Разность оснований трапеции равна 6 см, а высота трапеции равна 8 см. Найти основание трапеции если её площадь равна 56 квадратных сантимеров
Ответить
Математика
9 - 5целых 5 седьмых
Ответить
Английский язык
запиши вопросы The is a nice pikture on the table. The are a lot of postcardson the table.
Ответить
Химия
Бензол является прекрасным растворителем органических веществ и входит в состав многих бытовых препаратов-растворителей, например "Сольвента", где ...
Ответить