На плоскости даны вершины треугольник А(0;-4) ; В (-2;1); С (4;0). а) Составить уравнения сторон треугольника б) Уравнение медианы, проведенной из вершины С в) Найти точку пересечения медиан г) Составить уравнение высоты, прове...
Геометрия
На плоскости даны вершины треугольник А(0;-4) ; В (-2;1); С (4;0). а) Составить уравнения сторон треугольника б) Уравнение медианы, проведенной из вершины С в) Найти точку пересечения медиан г) Составить уравнение высоты, проведенной из вершины С д) Составить уравнение прямой, проходящей через точку А и параллельно стороне ВС е) Угол при вершине А д) Чертеж.
Ответ(ы) на вопрос:
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Уравнение AB : y=-2,5x-4 BC : y=-1/6x+2/3 AC : y=x-4
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