На плоскости даны вершины треугольник А(0;-4) ; В (-2;1); С (4;0). а) Составить уравнения сторон треугольника б) Уравнение медианы, проведенной из вершины С в) Найти точку пересечения медиан г) Составить уравнение высоты, прове...

Геометрия

На плоскости даны вершины треугольник А(0;-4) ; В (-2;1); С (4;0). а) Составить уравнения сторон треугольника б) Уравнение медианы, проведенной из вершины С в) Найти точку пересечения медиан г) Составить уравнение высоты, проведенной из вершины С д) Составить уравнение прямой, проходящей через точку А и параллельно стороне ВС е) Угол при вершине А д) Чертеж.

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