Разложить в порядке возростания числа 1; cos 7; sin 7; ctg 7.
Алгебра
Разложить в порядке возростания числа 1; cos 7; sin 7; ctg 7.
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sin 7/ctg7/cos 7/1
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