колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км\ч.инспектору,машины которого замыкает колонну,нужно подъехать к головному автобусу.за сколько минут инспектор догонит головной автобус,если будет ехать со скоро...
Математика
колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км\ч.инспектору,машины которого замыкает колонну,нужно подъехать к головному автобусу.за сколько минут инспектор догонит головной автобус,если будет ехать со скоростью 60 км\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Догонит за 2 минуты 22 секунды. 1)60-50=10 км/ч 2)400/10000=0,04 3)60*60=3600 - секунд в часе 4)3600/0,04=144 секунды.
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