колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км\ч.инспектору,машины которого замыкает колонну,нужно подъехать к головному автобусу.за сколько минут инспектор догонит головной автобус,если будет ехать со скоро...

Математика

колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км\ч.инспектору,машины которого замыкает колонну,нужно подъехать к головному автобусу.за сколько минут инспектор догонит головной автобус,если будет ехать со скоростью 60 км\ч?

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