Треугольник АВС-равнобедренный с основанием Ав. найдите длину его высоты СМ, если перметр треугольника АВС равен 18 см, а периметр треугольника АСМ равен 12 см.
Геометрия
Треугольник АВС-равнобедренный с основанием Ав. найдите длину его высоты СМ, если перметр треугольника АВС равен 18 см, а периметр треугольника АСМ равен 12 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB+AC+BC=18 AB+2AC=18 AB/2+2AC/2=18/2 AM+AC=9(1) AC+AM+CM=12(2) нужно вычесть (2)-(1). СМ=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
колонна автобусов длиной 400м движется по шоссе со скоростью 50 км\ч.инспектору,машины которого замыкает колонну,нужно подъехать к головному автобу...
Математика
Алгебра