Треугольник АВС-равнобедренный с основанием Ав. найдите длину его высоты СМ, если перметр треугольника АВС равен 18 см, а периметр треугольника АСМ равен 12 см.

Геометрия
Треугольник АВС-равнобедренный с основанием Ав. найдите длину его высоты СМ, если перметр треугольника АВС равен 18 см, а периметр треугольника АСМ равен 12 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB+AC+BC=18                               AB+2AC=18 AB/2+2AC/2=18/2 AM+AC=9(1)   AC+AM+CM=12(2) нужно вычесть (2)-(1). СМ=3
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