Треугольник АВС-равнобедренный с основанием Ав. найдите длину его высоты СМ, если перметр треугольника АВС равен 18 см, а периметр треугольника АСМ равен 12 см.

Геометрия

Треугольник АВС-равнобедренный с основанием Ав. найдите длину его высоты СМ, если перметр треугольника АВС равен 18 см, а периметр треугольника АСМ равен 12 см.

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