большая часть трапеции относиться к средней линии как 5 к 4.Средняя линия больше меньшего основания на 5 см.Найти основания трапеции

Геометрия
большая часть трапеции относиться к средней линии как 5 к 4.Средняя линия больше меньшего основания на 5 см.Найти основания трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большое осн.: а Меншее осн.: b Средняя лин.: l если учесть что a-l=l-b тогда 5х-4х=5                                              х=5 Большое осн.: 5х=25 Меншее осн.: 3х=15    
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