большая часть трапеции относиться к средней линии как 5 к 4.Средняя линия больше меньшего основания на 5 см.Найти основания трапеции

Геометрия

большая часть трапеции относиться к средней линии как 5 к 4.Средняя линия больше меньшего основания на 5 см.Найти основания трапеции

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