Заводчик сделал запас корма на 14 дней. На сколько дней хватит корма другому заводчику, у которого собак в 4 раза меньше, а запас корма в 8 раз больше? Аппетит у всех собак одинаковый.
Математика
Заводчик сделал запас корма на 14 дней. На сколько дней хватит корма другому заводчику, у которого собак в 4 раза меньше, а запас корма в 8 раз больше? Аппетит у всех собак одинаковый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14·4·8=448 Ответ: другому заводчику хватит корма на 448 дней.
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