Заводчик сделал запас корма на 14 дней. На сколько дней хватит корма другому заводчику, у которого собак в 4 раза меньше, а запас корма в 8 раз больше? Аппетит у всех собак одинаковый.

Математика

Заводчик сделал запас корма на 14 дней. На сколько дней хватит корма другому заводчику, у которого собак в 4 раза меньше, а запас корма в 8 раз больше? Аппетит у всех собак одинаковый.

Автор: Гость