найти среднюю линию прямоугольной трапеции,в которой большая боковая сторона равна 10см,а радиус вписанного круга равен 3см
Геометрия
найти среднюю линию прямоугольной трапеции,в которой большая боковая сторона равна 10см,а радиус вписанного круга равен 3см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CD перпендикулярен AD больщому основанию. BH=h=2r=6 BH=CD =6 Суммы противоположных сторон равны, потому что в трапецию вписан круг. Тогда средняя линия MN=(BC+AD)/2=(AB+CD)/2=(10+6)/2=8
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