найти среднюю линию прямоугольной трапеции,в которой большая боковая сторона равна 10см,а радиус вписанного круга равен 3см

Геометрия
найти среднюю линию прямоугольной трапеции,в которой большая боковая сторона равна 10см,а радиус вписанного круга равен 3см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CD перпендикулярен AD больщому основанию. BH=h=2r=6 BH=CD =6 Суммы противоположных сторон равны, потому что в трапецию вписан круг. Тогда средняя линия MN=(BC+AD)/2=(AB+CD)/2=(10+6)/2=8 
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