найти среднюю линию прямоугольной трапеции,в которой большая боковая сторона равна 10см,а радиус вписанного круга равен 3см

Гость: Гость:

CD перпендикулярен AD больщому основанию. BH=h=2r=6 BH=CD =6 Суммы противоположных сторон равны, потому что в трапецию вписан круг. Тогда средняя линия MN=(BC+AD)/2=(AB+CD)/2=(10+6)/2=8