В прямоугольном треугольнике медианы проведённые к катетам равны 5 и 4.Найти гипотенузу.

Геометрия
В прямоугольном треугольнике медианы проведённые к катетам равны 5 и 4.Найти гипотенузу.
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