Турист прошел 1/3 намеченного пути, а затем 60% оставшейся части. После этого он выяснил, что пройденный путь на 7 км больше, чем оставшийся. Сколько километров наметил пройти турист?

Математика
Турист прошел 1/3 намеченного пути, а затем 60% оставшейся части. После этого он выяснил, что пройденный путь на 7 км больше, чем оставшийся. Сколько километров наметил пройти турист?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть m - весь путь.   1/3m - прошел за 1ую часть пути m - 1/3m = 2/3m - осталось пройти после 1ой части пути 0,6 * 2/3m = 0,4m - пройдено за 2ою часть пути 0,4m + 1/3m = 11/15m - весь пройденный путь m - 11/15m = 4/15m - оставшийся путь   Составим и решим уравнение:   11/15m =  4/15m - 7 11m = 4m - 105 7m = - 105 m = 15 км ( путь не может, быть отрицательным, поэтому ответ берется по модулю)   Ответ: турист наметил пройти 15 км.
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