Турист прошел 1/3 намеченного пути, а затем 60% оставшейся части. После этого он выяснил, что пройденный путь на 7 км больше, чем оставшийся. Сколько километров наметил пройти турист?

Математика

Турист прошел 1/3 намеченного пути, а затем 60% оставшейся части. После этого он выяснил, что пройденный путь на 7 км больше, чем оставшийся. Сколько километров наметил пройти турист?

Автор: Гость