ПОсле того как школе было выдано 327 книг в библиотеке осталось на 246 книг меньше чем было выдано Сколько всего книг осталось в библиотеке?

Математика

ПОсле того как школе было выдано 327 книг в библиотеке осталось на 246 книг меньше чем было выдано Сколько всего книг осталось в библиотеке?

Автор: Гость