ПОсле того как школе было выдано 327 книг в библиотеке осталось на 246 книг меньше чем было выдано Сколько всего книг осталось в библиотеке?
Математика
ПОсле того как школе было выдано 327 книг в библиотеке осталось на 246 книг меньше чем было выдано Сколько всего книг осталось в библиотеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 327-246=81 (книг) Ответ: в библиотеке осталось 81 книга
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