начерти план огорода, имеющего форму прямоугольника длинной 24 м и шириной 20м, считая, что 1см изображает 2 м.Покажи на этом плане,что третья часть площади огорода занята капустой, а четвертая часть оставшейся площади-морковью.

Математика
начерти план огорода, имеющего форму прямоугольника длинной 24 м и шириной 20м, считая, что 1см изображает 2 м.Покажи на этом плане,что третья часть площади огорода занята капустой, а четвертая часть оставшейся площади-морковью.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начертить прямоугольник со сторонами 12 и 10 см соответственно. Прямоугольник внутри со стороной 10 и 3 см будет под морковку, а  10 и 9 - капуста.
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