СУММА ДВУХ ЧИСЕЛ РАВНА 2, А РАЗНОСТЬ ИХ КВАДРАТОВ 16. НАЙДИ ЭТИ ЧИСЛА
Алгебра
СУММА ДВУХ ЧИСЕЛ РАВНА 2, А РАЗНОСТЬ ИХ КВАДРАТОВ 16. НАЙДИ ЭТИ ЧИСЛА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Пусть первое число будет х, а второе будет у. По условию задачи составим и решим систему уравнений x + y = 2 x² - y² = 16 x + y = 2 (x - y)*(x + y) = 16 x + y = 2 2*(x - y) = 16 x + y = 2 x - y = 8 складываем уравнения системы 2x = 10 x = 5 подставляем х = 5 в первое уравнение системы 5 + y = 2 y = 2 - 5 y = - 3 (5; - 3) Ответ: (5; - 3)
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