Аммиак выделившийся при кипячении 80 граммов 14% раствора гидрооксида с 8.03 г хлорида аммония растоврили в воде.Сколько миллилитров 5%-ной азтоной кислоты плотность которой 1.02г/мл пойдет на нейтрализацию полученного раствора...
Химия
Аммиак выделившийся при кипячении 80 граммов 14% раствора гидрооксида с 8.03 г хлорида аммония растоврили в воде.Сколько миллилитров 5%-ной азтоной кислоты плотность которой 1.02г/мл пойдет на нейтрализацию полученного раствора аммака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса (CaOH)2=80*0.14=11.2;кол-во вещ-ва(CaOH)2=11.2:114=0.098моль kол-во вещ-ва( NH4Cl)=8.03:53.5=0.15моль-в недостатке кол-во вещ-ва( NH3)=0.15моль; NH3+HNO3=NH4NO3;кол-во вещ-ва (HNO3)=0.15моль масса(HNO3)=0.15*63=9.45гр;масса р-ра(HNO3)=9.45:0.05=189гр V(р-раHNO3)=189:1.02=185.3мл
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