Аммиак выделившийся при кипячении 80 граммов 14% раствора гидрооксида с 8.03 г хлорида аммония растоврили в воде.Сколько миллилитров 5%-ной азтоной кислоты плотность которой 1.02г/мл пойдет на нейтрализацию полученного раствора...

Химия

Аммиак выделившийся при кипячении 80 граммов 14% раствора гидрооксида с 8.03 г хлорида аммония растоврили в воде.Сколько миллилитров 5%-ной азтоной кислоты плотность которой 1.02г/мл пойдет на нейтрализацию полученного раствора аммака?

Автор: Гость