В КРАСНОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА 320 МЕСТ,А В СИНЕМ 360 МЕСТ.В КРАСНОМ ЗАЛЕ НА 2 РЯДА БОЛЬШЕ ЧЕМ В СИНЕМ,НО В КАЖДОМ РЯДУ НА 4 МЕСТА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В КАЖДОМ РЯДУ СИНЕГО ЗАЛА.СКОЛЬКО РЯДОВ В КАЖДОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА?

Алгебра

В КРАСНОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА 320 МЕСТ,А В СИНЕМ 360 МЕСТ.В КРАСНОМ ЗАЛЕ НА 2 РЯДА БОЛЬШЕ ЧЕМ В СИНЕМ,НО В КАЖДОМ РЯДУ НА 4 МЕСТА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В КАЖДОМ РЯДУ СИНЕГО ЗАЛА.СКОЛЬКО РЯДОВ В КАЖДОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА?

Автор: Гость