В КРАСНОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА 320 МЕСТ,А В СИНЕМ 360 МЕСТ.В КРАСНОМ ЗАЛЕ НА 2 РЯДА БОЛЬШЕ ЧЕМ В СИНЕМ,НО В КАЖДОМ РЯДУ НА 4 МЕСТА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В КАЖДОМ РЯДУ СИНЕГО ЗАЛА.СКОЛЬКО РЯДОВ В КАЖДОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА?
Алгебра
В КРАСНОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА 320 МЕСТ,А В СИНЕМ 360 МЕСТ.В КРАСНОМ ЗАЛЕ НА 2 РЯДА БОЛЬШЕ ЧЕМ В СИНЕМ,НО В КАЖДОМ РЯДУ НА 4 МЕСТА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В КАЖДОМ РЯДУ СИНЕГО ЗАЛА.СКОЛЬКО РЯДОВ В КАЖДОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360-320=40 мест в синем зале больше, это 2ряда по Х мест + 4 2Х+4+40 2Х=36 Х=18 рядов в синем зале и 360:18=20 мест в ряду В красном зале на 2 ряда больше 18+2=20 рядов 20-4=16мест Проверка: 20*16=320
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