Запишите пословицы, определяя по инфинетиву спряжение глагола и ставя его в нужном лице и числе. 1Горькое слово(лечить), а сладкое слово(колечить).

Русский язык

Запишите пословицы, определяя по инфинетиву спряжение глагола и ставя его в нужном лице и числе. 1Горькое слово(лечить), а сладкое слово(колечить).

Автор: Гость