Запишите пословицы, определяя по инфинетиву спряжение глагола и ставя его в нужном лице и числе. 1Горькое слово(лечить), а сладкое слово(колечить).
Русский язык
Запишите пословицы, определяя по инфинетиву спряжение глагола и ставя его в нужном лице и числе. 1Горькое слово(лечить), а сладкое слово(колечить).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Горькое слово лечит, а сладкое слово калечит. Лечит - 2 спр., 3 л., ед.ч. Калечит - 2 спр., 3 л., ед.ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В КРАСНОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА 320 МЕСТ,А В СИНЕМ 360 МЕСТ.В КРАСНОМ ЗАЛЕ НА 2 РЯДА БОЛЬШЕ ЧЕМ В СИНЕМ,НО В КАЖДОМ РЯДУ НА 4 МЕСТА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В КАЖДОМ ...
Математика
Рабочий должен был изготовить за день 63 детали. Через 2 ч ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставштеся детали, если в...
Химия
Аммиак выделившийся при кипячении 80 граммов 14% раствора гидрооксида с 8.03 г хлорида аммония растоврили в воде.Сколько миллилитров 5%-ной азтоной...