Дан прямоугольник 4 на 2 см. Найти семь шестнадцатых долей.
Математика
Дан прямоугольник 4 на 2 см. Найти семь шестнадцатых долей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем площадь прямоугольника: 4·2=8 см²; Теперь найдем 7/16 долю площади: 8·7/16=8/1·7/16=7/2=3½ см² Ответ: семь шестнадцатых долей составляет 3½ см²
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