Дан прямоугольник 4 на 2 см. Найти семь шестнадцатых долей.

Математика
Дан прямоугольник 4 на 2 см. Найти семь шестнадцатых долей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем площадь прямоугольника: 4·2=8 см²; Теперь найдем 7/16 долю  площади: 8·7/16=8/1·7/16=7/2=3½ см² Ответ: семь шестнадцатых долей составляет 3½ см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В КРАСНОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА 320 МЕСТ,А В СИНЕМ 360 МЕСТ.В КРАСНОМ ЗАЛЕ НА 2 РЯДА БОЛЬШЕ ЧЕМ В СИНЕМ,НО В КАЖДОМ РЯДУ НА 4 МЕСТА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В КАЖДОМ ...
Ответить
Математика
Рабочий должен был изготовить за день 63 детали. Через 2 ч ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставштеся детали, если в...
Ответить
Химия
Аммиак выделившийся при кипячении 80 граммов 14% раствора гидрооксида с 8.03 г хлорида аммония растоврили в воде.Сколько миллилитров 5%-ной азтоной...
Ответить
Геометрия
сторона основания правильной шестиугольной призмы равна 6, а большая диагональ образует с основанием угол равный 30 градусов.Найти площадь полной п...
Ответить
Математика
ПОсле того как школе было выдано 327 книг в библиотеке осталось на 246 книг меньше чем было выдано Сколько всего книг осталось в библиотеке?
Ответить