иа испек на свой день рождения 46 пирожков, 3/23 всех пирожков он съел сам, а остальные пирожки разложил поровну на 4 тарелки. сколько пирожков на каждой тарелке?

Математика
иа испек на свой день рождения 46 пирожков, 3/23 всех пирожков он съел сам, а остальные пирожки разложил поровну на 4 тарелки. сколько пирожков на каждой тарелке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 46·3/23=6 (пирож) съел сам; 2) 46-6=40 (пирож) осталось; 3) 40:4=10 (пирож) Ответ: на каждой тарелке по 10 пирожков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
-(2,43+x-b)-(2,43+b-x)=
Ответить
Математика
Третью часть пола тронного зала во дворце Гудвина занимает ковёр площадью 28 м2. Чему равна площадь пола, свободного от ковра?
Ответить
Русский язык
Запишите пословицы, определяя по инфинетиву спряжение глагола и ставя его в нужном лице и числе. 1Горькое слово(лечить), а сладкое слово(колечить).
Ответить
Математика
Дан прямоугольник 4 на 2 см. Найти семь шестнадцатых долей.
Ответить
Алгебра
В КРАСНОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА 320 МЕСТ,А В СИНЕМ 360 МЕСТ.В КРАСНОМ ЗАЛЕ НА 2 РЯДА БОЛЬШЕ ЧЕМ В СИНЕМ,НО В КАЖДОМ РЯДУ НА 4 МЕСТА МЕНЬШЕ,ЧЕМ В КАЖДОМ ...
Ответить