иа испек на свой день рождения 46 пирожков, 3/23 всех пирожков он съел сам, а остальные пирожки разложил поровну на 4 тарелки. сколько пирожков на каждой тарелке?

Математика

иа испек на свой день рождения 46 пирожков, 3/23 всех пирожков он съел сам, а остальные пирожки разложил поровну на 4 тарелки. сколько пирожков на каждой тарелке?

Автор: Гость