иа испек на свой день рождения 46 пирожков, 3/23 всех пирожков он съел сам, а остальные пирожки разложил поровну на 4 тарелки. сколько пирожков на каждой тарелке?
Математика
иа испек на свой день рождения 46 пирожков, 3/23 всех пирожков он съел сам, а остальные пирожки разложил поровну на 4 тарелки. сколько пирожков на каждой тарелке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 46·3/23=6 (пирож) съел сам; 2) 46-6=40 (пирож) осталось; 3) 40:4=10 (пирож) Ответ: на каждой тарелке по 10 пирожков.
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