п ериметр равносторонний трапеции описанной вокруг окружности равна 20см.знайты боковую сторону трапеции
Геометрия
п ериметр равносторонний трапеции описанной вокруг окружности равна 20см.знайты боковую сторону трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковые стороны : а Основания: b и c, b>c Если в выпуклом четырехуголнике вписан круг то 2a=b+c P=2a+b+c=20 2a+2a=20 4a=20 a=5
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