Доведыть що трикутник АВС є рівнобедренним,якщо А(-3;3),В(6;6),С(3;-3)

Геометрия
Доведыть що трикутник АВС є рівнобедренним,якщо А(-3;3),В(6;6),С(3;-3)
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