Какую площадь занимает картофельное поле, если одна пятая часть этой площади составляет 2 га
Математика
Какую площадь занимает картофельное поле, если одна пятая часть этой площади составляет 2 га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2:1/5=2/1·5/1=10 (га) Ответ: картофельное поле занимает 10 га.
Гость:
1/5 = 2га целое поле это 2га*5=10га
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