Найдите значение коэффициента a в уравнении ах+8y=20,если известно,что решением этого уравнения является пара чисел: а) (2;1); б) (-3;-2).

Математика
Найдите значение коэффициента a в уравнении ах+8y=20,если известно,что решением этого уравнения является пара чисел: а) (2;1); б) (-3;-2).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 а) Вместо х 2,вместо у 1; 2а+8=20, следовательно а=6. б)вместо х=-3, вместо у=-2; -3а-16=20 -3а=20+16 -3а=36, следовательно а=-12.
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