Найдите значение коэффициента a в уравнении ах+8y=20,если известно,что решением этого уравнения является пара чисел: а) (2;1); б) (-3;-2).

Математика

Найдите значение коэффициента a в уравнении ах+8y=20,если известно,что решением этого уравнения является пара чисел: а) (2;1); б) (-3;-2).

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