на трех полках расположили книги так, что на верхней полке книг вдвое больше, чем на нижней , а на средней полке книг в 5 раз больше, чем на верхней. Сколько книг на каждой полке, если известно, что всего их 26?
Математика
на трех полках расположили книги так, что на верхней полке книг вдвое больше, чем на нижней , а на средней полке книг в 5 раз больше, чем на верхней. Сколько книг на каждой полке, если известно, что всего их 26?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-я полка - 2х книг; 2-я полка - 2х*5, т.е. 10х книг; 3-я полка - х книг; Всего - 26 книг. Получаем уравнение: 2х+10х+х=26 13х=26 х=2 Подставляем значение х в условие задачи: 1-я полка: 2*2=4 книги 2-я полка: 10*2=20 книг 3-я полка: 2 книги.
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