на трех полках расположили книги так, что на верхней полке книг вдвое больше, чем на нижней , а на средней полке книг в 5 раз больше, чем на верхней. Сколько книг на каждой полке, если известно, что всего их 26?

Математика

на трех полках расположили книги так, что на верхней полке книг вдвое больше, чем на нижней , а на средней полке книг в 5 раз больше, чем на верхней. Сколько книг на каждой полке, если известно, что всего их 26?

Автор: Гость