Сумма трех чисел равна 1000.Сумма первого и второго чисел равна 650, сумма второго и третьего-550.Узнай каждое число.
Математика
Сумма трех чисел равна 1000.Сумма первого и второго чисел равна 650, сумма второго и третьего-550.Узнай каждое число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - первое число y - второе число z - третье число Получается система уравнений: x+y+z=1000 x+y=650 y+z=550 Из первого уравнения вычитаем второе. Отсюда получаем: z=350 Это значение подставляем в третье уравнение: y+350=550, отсюда у=200. И подставляем во второе уравнение: x+200=650, отсюда х=450.
Гость:
х1- первое число,х2- второе число,х3- третье число . Значит х1+ х2 =650 х1 = 650 -х2 х2+ х3 =550 х3 = 550 - х2 х1+х2+х3 =1000 (650 -х2) + х2 + (550-х2) =1000 1200+х2 =1000 х2=1200-1000 х2=200 Значит х1=650-200=450 х3=550-200=350 х1=450 х2=200 х3=350
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 15 дев и 13 мальч. Нужно выделить группу из трех чел для посещения больного.Сколькими способами это можно сделать:а) все члены - девочки ...
Математика
на трех полках расположили книги так, что на верхней полке книг вдвое больше, чем на нижней , а на средней полке книг в 5 раз больше, чем на верхне...
Геометрия
Основой пирамиды есть равнобедренный треугольник, у которого основа и высота равны по 8 см. Все боковые ребра наклонены к основанию под углом 45 гр...