Сумма трех чисел равна 1000.Сумма первого и второго чисел равна 650, сумма второго и третьего-550.Узнай каждое число.

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x - первое число y - второе число z - третье число Получается система уравнений: x+y+z=1000 x+y=650 y+z=550 Из первого уравнения вычитаем второе. Отсюда получаем: z=350 Это значение подставляем в третье уравнение: y+350=550, отсюда у=200. И подставляем во второе уравнение: x+200=650, отсюда х=450.