В классе 15 дев и 13 мальч. Нужно выделить группу из трех чел для посещения больного.Сколькими способами это можно сделать:а) все члены - девочки б) все - мальчики: в) 1дев и 2 мальч г) 2дев и 1мальч?

Математика

В классе 15 дев и 13 мальч. Нужно выделить группу из трех чел для посещения больного.Сколькими способами это можно сделать:а) все члены - девочки б) все - мальчики: в) 1дев и 2 мальч г) 2дев и 1мальч?

Автор: Гость