для одинаковых подарков к детскому празднику взяли 4,2 кг шоколадных конфет , а карамели на 2,4 кг больше.какова масса конфет в подарке ,если в каждом из них 0,175 кг шоколадных конфет?
Математика
для одинаковых подарков к детскому празднику взяли 4,2 кг шоколадных конфет , а карамели на 2,4 кг больше.какова масса конфет в подарке ,если в каждом из них 0,175 кг шоколадных конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4,2+2,4=6,6 (кг) взяли карамели 2) 4,2:0,175=24 (штук) подарков 3) 6,6:24=0,275 (кг) карамели в одном подарке 4) 0,275+0,175=0,45 (кг) Ответ: масса конфет в подарке 0,45 кг.
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