для одинаковых подарков к детскому празднику взяли 4,2 кг шоколадных конфет , а карамели на 2,4 кг больше.какова масса конфет в подарке ,если в каждом из них 0,175 кг шоколадных конфет?

Математика

для одинаковых подарков к детскому празднику взяли 4,2 кг шоколадных конфет , а карамели на 2,4 кг больше.какова масса конфет в подарке ,если в каждом из них 0,175 кг шоколадных конфет?

Автор: Гость