дополни до 20числа.17. 19. 18. 16. 15. ДОПОЛНИ до 50 числа 44. 48. 49. 46. 45.
Математика
дополни до 20числа.17. 19. 18. 16. 15. ДОПОЛНИ до 50 числа 44. 48. 49. 46. 45.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.1.2.4.5. - до 20 ...... 6.2.1.4.5. - до 50
Гость:
3.1.2.4.5......6.2.1.4.5. и так далее до 50!
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