За три дня турист прошёл 40 км. В первый день он прошёл 40%,а во второй день 30% всего пути. Сколько километров прошёл турист в третий день?

Математика

За три дня турист прошёл 40 км. В первый день он прошёл 40%,а во второй день 30% всего пути. Сколько километров прошёл турист в третий день?

Автор: Гость