За три дня турист прошёл 40 км. В первый день он прошёл 40%,а во второй день 30% всего пути. Сколько километров прошёл турист в третий день?
Математика
За три дня турист прошёл 40 км. В первый день он прошёл 40%,а во второй день 30% всего пути. Сколько километров прошёл турист в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40·0,4=16 (км) прошел турист за первый день; 2) 40·0,3=12 (км) прошел турист за второй день; 3) 12+16=28 (км) прошел турист за два дня вместе; 4) 40-28=12 (км) Ответ: турист в третий день прошел 12 км.
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