длина ребра куба АВСДА1В1С1Д1 равна 4 см.Вычислите длину радиуса окружности,вписаной в треугольник ДА1С1
Геометрия
длина ребра куба АВСДА1В1С1Д1 равна 4 см.Вычислите длину радиуса окружности,вписаной в треугольник ДА1С1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если реро куба равна 4 то стороны равностороннего треугольника DA1C1 равны 4 под корнем 2. В равностороннем треугольнике a=2r*3^1/2 r=a/[2*3^1/2]=[2*6^1/2]/3
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