раньше в нашей стране были вот такие монеты:1коп.2коп.3коп.5коп.теперь их собирают коллекционеры Маше подарили для коллекции монеты всего на 6 копеек,Сколько и каких монет ей могли подарить?Всего 8 решений разных

Математика

раньше в нашей стране были вот такие монеты:1коп.2коп.3коп.5коп.теперь их собирают коллекционеры Маше подарили для коллекции монеты всего на 6 копеек,Сколько и каких монет ей могли подарить?Всего 8 решений разных

Автор: Гость