раньше в нашей стране были вот такие монеты:1коп.2коп.3коп.5коп.теперь их собирают коллекционеры Маше подарили для коллекции монеты всего на 6 копеек,Сколько и каких монет ей могли подарить?Всего 8 решений разных
Математика
раньше в нашей стране были вот такие монеты:1коп.2коп.3коп.5коп.теперь их собирают коллекционеры Маше подарили для коллекции монеты всего на 6 копеек,Сколько и каких монет ей могли подарить?Всего 8 решений разных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 коп, 1 коп, 1коп, 1 коп, 1 коп, 1 коп, 2)1коп, 5коп 3)1коп,2коп,3коп. 4)2коп, 2коп, 2коп, 5)3коп,3коп. 6)1коп, 1коп, 1коп,3коп. 7)1коп, 1коп, 1коп, 1коп,2коп. 8)2коп, 2коп, 1коп, 1коп.
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