Из бака выходят две трубы. Через одну из них вытекает 4\5 л. воды в минуту, а через другую- в полтора раза больше. Полный бак опорожняется через обе трубы за 3ч 20 мин. Сколько литров воды вмещает бак?

Математика

Из бака выходят две трубы. Через одну из них вытекает 4\5 л. воды в минуту, а через другую- в полтора раза больше. Полный бак опорожняется через обе трубы за 3ч 20 мин. Сколько литров воды вмещает бак?

Автор: Гость