бабушка испекла 2 протвиня по 15 пирожков с капустой и 4 протвиня по 10 пирожков с картошкой.на сколько больше пирожков испекла бабушка с картошкой чем с капустой???

Математика

бабушка испекла 2 протвиня по 15 пирожков с капустой и 4 протвиня по 10 пирожков с картошкой.на сколько больше пирожков испекла бабушка с картошкой чем с капустой???

Автор: Гость