бабушка испекла 2 протвиня по 15 пирожков с капустой и 4 протвиня по 10 пирожков с картошкой.на сколько больше пирожков испекла бабушка с картошкой чем с капустой???
Математика
бабушка испекла 2 протвиня по 15 пирожков с капустой и 4 протвиня по 10 пирожков с картошкой.на сколько больше пирожков испекла бабушка с картошкой чем с капустой???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 умножить на 15= 30 с капустой 2) 4 умножить на 10=40 с картошкой 3) 40-30=10 на столько больше Ответ: на 10 пирожков больше.
Гость:
2*15=30 4*10=40 40<30
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