Даны координаты трех вершин параллелограмма ABCD: A(-6;-4;0), B(6;-6;2), C(10;0;4). Найдите координаты точки D.
Геометрия
Даны координаты трех вершин параллелограмма ABCD: A(-6;-4;0), B(6;-6;2), C(10;0;4). Найдите координаты точки D.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=A+C-B=(-2;2;2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какое максимальное число электронов могут зантмать s-, p-, d-, f- орбитали данного энергитического уровня? почему? напишите электронную формулу ато...
Математика
В одной корзине 6 кг яблок, в другой 8 кг, а в ящике столько килограммов, сколько в двух корзинах вместе. Сколько килограммов яблок в ящике?
Математика
бабушка испекла 2 протвиня по 15 пирожков с капустой и 4 протвиня по 10 пирожков с картошкой.на сколько больше пирожков испекла бабушка с картошкой...