какое максимальное число электронов могут зантмать s-, p-, d-, f- орбитали данного энергитического уровня? почему? напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 31.

Химия
какое максимальное число электронов могут зантмать s-, p-, d-, f- орбитали данного энергитического уровня? почему? напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 31.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s-2e p-6e s-10e f-14e а вот остальные к сожалению не помню((
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной корзине 6 кг яблок, в другой 8 кг, а в ящике столько килограммов, сколько в двух корзинах вместе. Сколько килограммов яблок в ящике?
Ответить
Математика
бабушка испекла 2 протвиня по 15 пирожков с капустой и 4 протвиня по 10 пирожков с картошкой.на сколько больше пирожков испекла бабушка с картошкой...
Ответить
Математика
Из бака выходят две трубы. Через одну из них вытекает 4\5 л. воды в минуту, а через другую- в полтора раза больше. Полный бак опорожняется через об...
Ответить
Геометрия
найдите образующие усеченного конуса,если радиусы оснований равны 3 и 6,а высотаравна 12?
Ответить
Математика
раньше в нашей стране были вот такие монеты:1коп.2коп.3коп.5коп.теперь их собирают коллекционеры Маше подарили для коллекции монеты всего на 6 копе...
Ответить