какое максимальное число электронов могут зантмать s-, p-, d-, f- орбитали данного энергитического уровня? почему? напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 31.
Химия
какое максимальное число электронов могут зантмать s-, p-, d-, f- орбитали данного энергитического уровня? почему? напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 31.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s-2e p-6e s-10e f-14e а вот остальные к сожалению не помню((
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