2 глухаря весят по 6 кг каждый,а 4 фазана по 2 кг каждый,на сколько масса глухаря больше чем масса фазанов?                                                                                                                        ...

Математика
2 глухаря весят по 6 кг каждый,а 4 фазана по 2 кг каждый,на сколько масса глухаря больше чем масса фазанов?                                                                                                                                                                                        у трех пауков по 8 лап,а у двух жуков по 6 лап.на сколько меньше лап у двух жуков,чем у трех пауков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*6=12кг глухари 4*2=8кг фазаны 12-8=4кг на 4 больше     3*8=24 2*6=12 24-12=12
Гость:
2*6=12  4*2=8  на 4 килограмма больше                                                              3*8=24 2*6=12   на 12 лап меньше
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