2 глухаря весят по 6 кг каждый,а 4 фазана по 2 кг каждый,на сколько масса глухаря больше чем масса фазанов? ...
Математика
2 глухаря весят по 6 кг каждый,а 4 фазана по 2 кг каждый,на сколько масса глухаря больше чем масса фазанов? у трех пауков по 8 лап,а у двух жуков по 6 лап.на сколько меньше лап у двух жуков,чем у трех пауков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*6=12кг глухари 4*2=8кг фазаны 12-8=4кг на 4 больше 3*8=24 2*6=12 24-12=12
Гость:
2*6=12 4*2=8 на 4 килограмма больше 3*8=24 2*6=12 на 12 лап меньше
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