2 глухаря весят по 6 кг каждый,а 4 фазана по 2 кг каждый,на сколько масса глухаря больше чем масса фазанов? ...

Математика

2 глухаря весят по 6 кг каждый,а 4 фазана по 2 кг каждый,на сколько масса глухаря больше чем масса фазанов? у трех пауков по 8 лап,а у двух жуков по 6 лап.на сколько меньше лап у двух жуков,чем у трех пауков?

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