число десятков на 2 больше, чем число единиц
Математика
число десятков на 2 больше, чем число единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
таких чисел несколько 20,31,42,53,64,75,86,97,
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