на доске написано 9 примеров.Саша решил 6 примеров. сколько примеров осталось решить.
Математика
на доске написано 9 примеров.Саша решил 6 примеров. сколько примеров осталось решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9-6=3 Ответ: 3 примера осталось решить
Гость:
9-6=3(осталось решить) ответ:3примера
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