Вычислить площадь треугольника с вершинами А(1;1;1), В(2;3;4), С(4;3;2)

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По формуле растаяние между двумя точками: |AB|=14^1/2 |AC|=14^1/2 |BC|=8^1/2 По теореме пифагора находим высоту опушенную с вершины А. |AH|=12^1/2 S=1/2*BC*AH=24^1/2