Вычислить площадь треугольника с вершинами А(1;1;1), В(2;3;4), С(4;3;2)

Геометрия
Вычислить площадь треугольника с вершинами А(1;1;1), В(2;3;4), С(4;3;2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле растаяние между двумя точками:  |AB|=14^1/2 |AC|=14^1/2 |BC|=8^1/2 По теореме пифагора находим высоту опушенную с вершины А. |AH|=12^1/2 S=1/2*BC*AH=24^1/2 
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