В ларек привезли 5 ящиков с грунтовыми помидорами по 7кг.в каждом и 7 ящиков с помидорами из теплицы по 9кг в каждом.на сколько кг.меньше привезли грунтовых,чем из теплицы? ...
Математика
В ларек привезли 5 ящиков с грунтовыми помидорами по 7кг.в каждом и 7 ящиков с помидорами из теплицы по 9кг в каждом.на сколько кг.меньше привезли грунтовых,чем из теплицы? У школы росло 2 ряда по 5 осин и 3 ряда по 6 берез.на сколько меньше росло около школы осин,чем берез?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*7=35(кг)-грунтовые помидоры 2)7*9=63(кг)-помидоры из теплицы 3)63-35=28(кг) Ответ:на 28 кг меньше грунтовых,чем из теплицы помидоров __________________________________________________________ 1)2*5=10-осин 2)3*6=18 -берёз 3)18-10=8 Ответ на 8 осин меньше,чем берёз
Гость:
1)число ящиков перемнож на кг. 5*7=35 кг грунтовых и 7*9=63 кг из теплицы. отнимем 63-35=28 кг. на 28 кг меньше грунтовых привезли чем из теплицы. 2) аналогично. узнаем сколько всего берез и осин - 2*5=10 осин и 3*8=18 берез. отнимаем - 18-10=8. на 8 осин меньше чем берез
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