В ларек привезли 5 ящиков с грунтовыми помидорами по 7кг.в каждом и 7 ящиков с помидорами из теплицы по 9кг в каждом.на сколько кг.меньше привезли грунтовых,чем из теплицы? ...

Математика

В ларек привезли 5 ящиков с грунтовыми помидорами по 7кг.в каждом и 7 ящиков с помидорами из теплицы по 9кг в каждом.на сколько кг.меньше привезли грунтовых,чем из теплицы? У школы росло 2 ряда по 5 осин и 3 ряда по 6 берез.на сколько меньше росло около школы осин,чем берез?

Автор: Гость