Лида собрала кленовых листьев в 6 раз больше, чем Аня, а Надя собрала листьев столько же, сколько Лида и Аня вместе. Сколько листьев собрала Аня, если Надя собрала 56 листьев? Сколько листьев собрала Лида?

Математика

Лида собрала кленовых листьев в 6 раз больше, чем Аня, а Надя собрала листьев столько же, сколько Лида и Аня вместе. Сколько листьев собрала Аня, если Надя собрала 56 листьев? Сколько листьев собрала Лида?

Автор: Гость