Лида собрала кленовых листьев в 6 раз больше, чем Аня, а Надя собрала листьев столько же, сколько Лида и Аня вместе. Сколько листьев собрала Аня, если Надя собрала 56 листьев? Сколько листьев собрала Лида?

Математика
Лида собрала кленовых листьев в 6 раз больше, чем Аня, а Надя собрала листьев столько же, сколько Лида и Аня вместе. Сколько листьев собрала Аня, если Надя собрала 56 листьев? Сколько листьев собрала Лида?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лида-6х Аня-х Надя- 56   1)6х+х=56 7х=56 х=56:7 х=8(листьев)-собрала Аня   2)8*6=48(листьев)-собрала Лида   Ответ:Аня собрала 8 листьев,а Лида собрала 48 листьев
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