В треугольнике АВС угол А равен 20 градусов,угол В равен 40 градусов, АВ=12см. Найти радиус окружности описанной около этого треугольника.
Геометрия
В треугольнике АВС угол А равен 20 градусов,угол В равен 40 градусов, АВ=12см. Найти радиус окружности описанной около этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=2Rsin120` 12=2R*(3^1/2)/2 R=4*(3^1/2)
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