В треугольнике АВС угол А равен 20 градусов,угол В равен 40 градусов, АВ=12см. Найти радиус окружности описанной около этого треугольника.

Геометрия

В треугольнике АВС угол А равен 20 градусов,угол В равен 40 градусов, АВ=12см. Найти радиус окружности описанной около этого треугольника.

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