В параллелограмме ABCD О-точка пересечения диагоналей.СD=15см,AC=24см,DO=9см.Найдите периметр треугольника AOB.
Геометрия
В параллелограмме ABCD О-точка пересечения диагоналей.СD=15см,AC=24см,DO=9см.Найдите периметр треугольника AOB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(AOB)=AO+AB+OB так как AO=12, AB=CD=15, OB=9 P(AOB)=36
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