дорожники ремонтируют шоссе длиной 60 км. в понедельник они отремонтировали шестую часть шоссе, во вторник - пятую часть оставшегося участка шоссе. Сколько километров шоссе отремонтировали дорожники во вторник

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60 км всего 1/6 часть от 60 км = 60/6=10 км В понедельник дорожники отремонтировали 10 км Им осталось 60-10=50 км Во вторник дорожники отремонтировали пятую часть оставшегося участка шоссе То есть 1/5 от 50 км 50/5=10 км Во вторник дорожники отремонтировали 10 км