На верхнюю площадку башни ведут 130 ступеней. Через каждые 10 ступеней в стене смотровое окно. При подъёме туристы прошли мимо восьми окошек. Последний подъём-винтовая лестница внутри глухой стены. Сколько ступеней в винтовой л...
Математика
На верхнюю площадку башни ведут 130 ступеней. Через каждые 10 ступеней в стене смотровое окно. При подъёме туристы прошли мимо восьми окошек. Последний подъём-винтовая лестница внутри глухой стены. Сколько ступеней в винтовой лестнице?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через каждые 10 ступеней в стене смотровое окно. Туристы прошли мимо 8 окошек. 10*8=80 ступеней (с теми, где есть окна) 130-80=50 ступени, которіе остались, то есть бнз окон, значит именно 50 степеней в винтовой лестнице
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