3 целых 5 девятых умножить на4целых 7 восьмых
Математика
3 целых 5 девятых умножить на4целых 7 восьмых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
три целых пять девятых это 32/9 четыре целых семь восьмых - это 39/8 получаем (32*39)/(9*8)=4*39/9=156/9 итого 17 целых одна третья
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