3 целых 5 девятых умножить на4целых 7 восьмых

Математика
3 целых 5 девятых умножить на4целых 7 восьмых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
три целых пять девятых это 32/9 четыре целых семь восьмых - это 39/8 получаем (32*39)/(9*8)=4*39/9=156/9 итого 17 целых одна третья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Lookat the prepositions of time.
Ответить
Математика
дорожники ремонтируют шоссе длиной 60 км. в понедельник они отремонтировали шестую часть шоссе, во вторник - пятую часть оставшегося участка шоссе....
Ответить
Математика
На верхнюю площадку башни ведут 130 ступеней. Через каждые 10 ступеней в стене смотровое окно. При подъёме туристы прошли мимо восьми окошек. После...
Ответить
Математика
сколько минут нужно Алисе:а)на дорогу до школы,если 1/6 этого времени равна 10 минутам; б)на выполнение домашнего задания,если 1/4 этого времени ра...
Ответить
Геометрия
В параллелограмме ABCD О-точка пересечения диагоналей.СD=15см,AC=24см,DO=9см.Найдите периметр треугольника AOB.
Ответить