через точки A,B и середину M отрезка AB проведены параллельные прямые,пересекающие некоторую плоскость альфа в точках A1,B1,M1 соответсвенно.Найти длину отрезка MM1,если AA1=13 м,BB1=BB1=7 м,причем отрезок AB не пересекает плос...

Геометрия

через точки A,B и середину M отрезка AB проведены параллельные прямые,пересекающие некоторую плоскость альфа в точках A1,B1,M1 соответсвенно.Найти длину отрезка MM1,если AA1=13 м,BB1=BB1=7 м,причем отрезок AB не пересекает плоскость альфа!???

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