периметр прямоугольника равен 60см, если длину увеличить на 10см,а ширину уменьшить на 6см, то площадь умеьшится на 32см2.Найти площадь данного прямоугольника

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пусть х-длина прямоугольника и х2-его ширина, так как периметр его равен 60,то 2(х+х2)=60 х+х2=30 х2=30-х значит ширина прямоугольника (30-х), через формулу площади,увеличивдлину на 10 см, уменшив ширину на 32 см и уменьшив площадь на 32 см имеем уравнение вида: (х+10)(30-х-6)=х(30-х)-32 30х-х²-6х+300-10х-60=30х-х²-32 -16х=-272 х=17-ширина прямоугольника 30-х=30-17=13 см-длина S=17*13=221 см²-площадь прямоугольника