Через концы отрезка AB и его середину M проведенны параллельные прямые, пересекающие некоторую плоскость в точках A1, B1, и M1. Найдите длиннуотрезка MM1, если отрезок AB не пересекает плоскость и если :1) AA1= 5м, BB1= 7м; 2)A...
Геометрия
Через концы отрезка AB и его середину M проведенны параллельные прямые, пересекающие некоторую плоскость в точках A1, B1, и M1. Найдите длиннуотрезка MM1, если отрезок AB не пересекает плоскость и если :1) AA1= 5м, BB1= 7м; 2)AA1= 3,6 дм, BB1= 4,8 дм; 3)AA1= 8,3 см, BB1 = 4,1см; 4) AA1 = a, BB2= b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если отрезок AB не пересекает плоскость: MM1=(AA1+BB1)/2 1) AA1= 5м, BB1= 7м; MM1=(5+7)/2=6
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